Zwei Jugendliche wollten am Dienstag gegen 4.45 Uhr Blumengestecke von einer Tankstelle in der Mußbacher Landstraße in Neustadt stehlen. Der Plan ging jedoch nicht auf, denn sie wurden von der Polizei auf frischer Tat erwischt.

Wie die Polizei mitteilt, fielen einer Streifenwagenbesatzung in den frühen Morgenstunden zwei Jugendliche auf, die im Begriff waren, mehrere Blumengestecke von der Tankstelle zu stehlen. Bei der anschließenden Personenkontrolle habe sich der Tatverdacht gegenüber den aus Neustadt beziehungsweise Lambrecht stammenden 17-Jährigen erhärtet. Die Blumengestecke konnten die Beamten dem Besitzer wieder zurückgeben. Beide 17-Jährige müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.