Wie der Polizei erst am Freitag gemeldet wurde, hat ist es am Mittwoch, 8. Juli, gegen 23 Uhr in der Shell-Tankstelle in der Mußbacher Landstraße in Neustadt zu einem Tankbetrug gekommen. Wie die Polizei mitteilt, tankte ein bislang unbekannter Mann ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen voll und fuhr davon, ohne die Tankfüllung zu bezahlen. Eine bisher nicht bekannte Zeugin konnte die Tat beobachten. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden.