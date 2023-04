Der Gemeinderat Lindenberg hat zugestimmt, dass sich die Stadtwerke Lambrecht mit 24,5 Prozent an der im Januar gegründeten Talwerk GmbH beteiligen. Lindenberg ist an den Stadtwerken Lambrecht beteiligt, ebenso wie die Stadt Lambrecht. Der Stadtrat Lambrecht hatte der Beteiligung an der Talwerk GmbH bereits zugestimmt. Die Talwerk GmbH sind die Sparten Gas und Strom der bisherigen Gemeindewerke Weidenthal. Die Gemeinde Weidenthal ist mit 51 Prozent an der Talwerk GmbH beteiligt, die Stadtwerke Lambrecht und die Stadtwerke Kaiserslautern mit je 24,5 Prozent.