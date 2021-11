Noch bis 16 Uhr können sich Impfwillige an diesem Freitag in Neustadt mit einem Corona-Schutz versehen lassen. Seit 8 Uhr hält ein Landesimpfbus am Stadionbad, bereits eine Viertelstunde später hatte sich eine lange Warteschlange gebildet, die bis auf den Fußgängerweg in der Talstraße (B39) reicht. Ohne Termin gibt es die Vakzine von Biontech sowie Johnson & Johnson.

Derweil zog sich eine ganz andere Schlange die Talstraße entlang von der Rotkreuzstraße bis weit ins Schöntal hinein. Anlass ist die Baustellenampel, die ab der Rotkreuzstraße stadteinwärts regelt, dass die B39 nur halbseitig befahrbar ist: Seit Dienstag setzt die Deutsche Bahn AG ihre Arbeiten zum Bau von vier Lärmschutzwänden fort, damit verbunden ist eine Wanderarbeitsstelle. Laut Stadtverwaltung dauert das voraussichtlich bis Mitte März.

Etliche Autofahrer mit Ortskenntnis versuchten dem Stau über Quellen- und Sauterstraße zu entkommen. Das scheiterte aber in der Sauterstraße, weil etliche Impfwillige von dort zum Impfbus kommen wollten. Kommentar einer Neustadterin, die bereits am Impfbus war: „Die Zustände sind chaotisch, die Straßen verstopft.“ Die Stadtverwaltung ist informiert.