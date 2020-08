Zumindest eine Baustellenampel in der Talstraße ist jetzt Geschichte. Allerdings nur zeitweilig. Zum vergangenen Wochenende hin wurde die Signalanlage an der Bahnunterführung abgebaut, nach Angaben der Stadt soll das bis voraussichtlich 20. September so bleiben. Dann werde der Verkehr wegen der Bahnarbeiten wieder einspurig geführt.

An der aus Fahrtrichtung Innenstadt direkt dahinter liegenden Baustelle zur Renaturierung des Speyerbachs gibt es hingegen immer nur kurzzeitig eine Ampel-Atempause. Ab und an kann der Verkehr zweispurig rollen, wie am Wochenende zum Beispiel. Am Montag hat die Baufirma die Ampel aber wieder aufgebaut. Wann genau die seit Frühjahr 2019 laufenden Arbeiten abgeschlossen sind, ist offen.

Das Projekt kostet rund zwei Millionen Euro, davon kommen knapp 1,7 Millionen Euro vom Land. Es dient auch dem Hochwasserschutz im Westen der Stadt, außerdem werden der Rad- und Fußweg entlang der Bundesstraße 39 umgelegt.