Nach rund zwölf Monaten endeten die Bauarbeiten an der Talstraße (B39) am Sonntagnachmittag. Die Verkehrsteilnehmer werden sich freuen: Sie ist nun wieder ohne Ampelschaltung befahrbar. Kleinere Restarbeiten werden noch erledigt.

Im sechsten und damit letzten Bauabschnitt wurden unter anderem die alte Asphaltschicht abgetragen, Leitungsgräben hergestellt sowie Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. Am vergangenen Wochenende folgte der Einbau der neuen Asphaltdecke. Dafür musste ein Teilabschnitt der Talstraße von Freitag bis Sonntag voll gesperrt werden. Wie die Tiefbauabteilung der Neustadter Stadtverwaltung mitteilt, gab es keine größeren Vorkommnisse während der Vollsperrung. Lediglich vier Falschparker, die die Durchfahrt behinderten, mussten abgeschleppt werden. Statt um 22 Uhr waren die Arbeiten um 17 Uhr abgeschlossen.

Kleinere Arbeiten stehen diese Woche noch an: Etwa Pflasterarbeiten an den beiden Bushaltestellen, außerdem wird ein Wetterschutzhaus an der Bushaltestelle „Stadthaus 2“ in Richtung Lambrecht errichtet. Zusätzlich entsteht eine Verkehrsinsel beim Anfang des Radschutzstreifens Richtung Stadtmitte. Für die Arbeiten muss die Straße jedoch nicht gesperrt werden.

Das Baustellenende hatte sich mehrfach verzögert.