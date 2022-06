Zu einem Unfall kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Talstraße. Eine 37-Jährige war laut Polizei in Richtung Lambrecht unterwegs. Sie bremste, vermeintlich um nach rechts abzubiegen. Der Fahrer eines roten Autos fuhr links vorbei. Als ein 30-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad ebenfalls vorbeifahren wollte, sei die 37-Jährige plötzlich nach links abgebogen und mit dem Zweirad kollidiert. Die 27-jährige Beifahrerin des Zweirads wurde leicht verletzt. Der Fahrer des roten Pkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 06321 8540.