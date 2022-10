Wegen Baum- und Grünpflegearbeiten wird die Talstraße (B39) ab der Einmündung Saarlandstraße stadtauswärts ab Montag, 10. Oktober, tagsüber halbseitig gesperrt. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Gearbeitet werde etappenweise in einer Wanderarbeitsstelle, die bis Freitag, 14. Oktober, abgeschlossen sein soll. Der Verkehr werde über Ampeln geregelt. Die B 9 könne also weiterhin in beide Richtungen befahren werden. Es müsse jedoch mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.