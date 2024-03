45 Minuten hat lang die Polizei am Donnerstagmorgen den Verkehr in der Talstraße kontrolliert. Zwischen 10 und 10.45 Uhr konnten dabei laut Polizeibericht fünf Autofahrer festgestellt werden, die ihren Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Auf sie kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro zu. Die Polizei warnt: Wer keinen Sicherheitsgurt trägt, riskiert im Falle eines Unfalls schwerste Personenschäden. Außerdem kann es im Schadensfall Probleme mit der Versicherung geben, wenn Insassen trotz bestehender Pflicht bei einem Unfall nicht angeschnallt waren. Dass ein kontrollierter Fahrer am Donnerstag nach Polizeiangaben keinen Führerschein vorlegen konnte, erscheint bei diesen Gefahren recht harmlos. Der Mann bekam mit einer sogenannten Kontrollaufforderung bis zu einer gewissen Frist Zeit, das Dokument nachträglich vorzuzeigen.