Seit Tagen ärgern sich Autofahrer, dass die hintereinander aufgestellten Baustellenampeln in der Talstraße nicht aufeinander abgestimmt sind. Auf Nachfrage teilt das Tiefbauamt mit: „Die beiden Ampelanlagen kommunizieren nicht miteinander, da es sich hier um zwei unterschiedliche Baustellen handelt, die nichts miteinander zu tun haben und somit durch unterschiedliche Verkehrssicherungs-Unternehmen betreut sind.“ Für die Baustelle an der Eisenbahnbrücke sei die Bahn zuständig, für die Baustelle in Höhe des Stadions die Stadt. „Es gab vor Baubeginn Abstimmungsgespräche, um die Baustelle zu koordinieren, leider gab es seitens der Bahn Änderungen, die zur jetzigen Situation geführt haben“, heißt es weiter. Man arbeite mit Hochdruck daran, die für alle Beteiligten unbefriedigende Situation zu verbessern, heißt bei der Stadt. Beide Ampeln sollen synchronisiert werden.