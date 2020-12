Die Talstraße in Neustadt (B39) wird ab Dienstag, 22. Dezember, wieder zweispurig und ohne Ampelbetrieb befahrbar sein. Auch dann noch, wenn die Fahrbahn vom 11. bis 22. Januar verengt wird. Nach derzeitigem Stand beginnt laut der Stadtverwaltung dann ab dem 25. Januar der letzte Bauabschnitt des Talstraßen-Ausbaus – dann jedoch wieder einspurig und unter Ampelbetrieb. Eine temporäre Fußgängerampel wird bereits am 22. Dezember bis voraussichtlich 25. Januar in Höhe der Saarlandstraße (Foto) eingerichtet. Die Lärmschutzarbeiten der Deutschen Bahn im Bereich der Eisenbahnüberführung werden ab dem 11. Januar wieder aufgenommen. Dort soll die Fahrbahn bis 25. Januar lediglich verengt werden.