Illustre Gäste vermitteln in Talkrunden beim Demokratiefest eindringlich: Freiheit und Demokratie sind in großer Gefahr – aber noch kann alles gut werden.

„Wir müssen wissen“, sagt der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann bedächtig, „dass es letztlich eine Verantwortung vor Gott gibt.“ Der Mensch dürfe seine Freiheit nicht absolut setzen, das Gemeinwohl nicht vernachlässigen. Dass Freiheit untrennbar an Verantwortung geknüpft ist – der Bischof unterstreicht dies, wie alle Diskutanten. Und dass diese Verantwortung eine schwere Bürde sein kann – dafür ist Wiesemanns Lebensweg ein beredtes Beispiel. „Auch bei mir gab es manche Überforderung“, erklärt er uneitel. Monatelang musste er krankheitsbedingt pausieren, erschüttert von Missbrauchsvorwürfen gegen ein Speyerer Kinderheim.

„Wie demokratisch ist die Kirche?“, wird Wiesemann gefragt. Die Kirche sei „keine Demokratie an sich“, antwortet er, aber: „Es gibt in der Kirche immer mehr demokratische Strukturen.“ Können Frauen irgendwann Priesterinnen werden? „Ich sehe kein Argument, wonach das unmöglich sein sollte.“ Aber angesichts einer zweitausendjährigen Tradition müsse man Geduld haben. Frage aus dem Auditorium: Was tut die Kirche gegen rechtsextremistische Bestrebungen im Land? „Wir positionieren uns sehr klar“, betont der Bischof. Notfalls müsse man kämpfen.

Rückkehr der alten Geister

„Was, um Himmels Willen, tut ein Wittelsbacher in der Stadt des Hambacher Festes?“, fragt Ludwig Prinz von Bayern sein Publikum, das erkennbar beeindruckt ist von der ebenso charmanten wie geradlinigen Rhetorik des IT-Unternehmers, der zudem in Kenia in der Flüchtlingshilfe engagiert ist. Immerhin: Einer seiner Vorfahren schickte Truppen, als 1832 beim Hambacher Fest gegen die bayerische Obrigkeit opponiert wurde. Er reflektiert die Zeitläufte von damals bis hin zur „wunderbaren Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Doch nun fange „die Verführung wieder an, wie in der Weimarer Republik“. Die alten Geister – er meint den Rechtsextremismus – kehrten zurück, „wir müssen uns wehren!“

Charmant und geradlinig: Prinz Ludwig von Bayern beeindruckt sein Publikum. Foto: Kai Mehn

Was macht ihm Angst? „Die sicherheitspolitische Lage.“ An dieser Stelle fordert der Prinz, im Gegensatz zu anderen Diskutanten, „auch jetzt Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern, die haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg gerettet.“ Was gibt ihm Hoffnung? Durchaus auch die oft gefürchtete Künstliche Intelligenz, vor der habe er keine Angst, vor Dummheit dagegen schon. Sein Fazit: „Wir dürfen den Menschen nicht unterschätzen, er wird sich auch mit der neuen Welt zurechtfinden.“

Die „Raubtiere“ der Welt

Jean Asselborn, Luxemburger, von 2004 bis 2023 als Außenminister eine Ikone der Diplomatie – und gleichwohl ein glühender Verfechter harter Worte. So auch in Neustadt. „Der Erdball wird immer menschenfressender.“ Wenn sich die EU da behaupten wolle, gehe das nur als „ Vereinigte Staaten von Europa.“ Das müsse „von unten kommen“, von den Bürgern. Der Ukraine müsse der Weg in die EU dringend offen gehalten werden, ebenso den Briten die Rückkehr, „der Brexit war schmerzhaft, für die und für uns.“ US-Präsident Donald Trump kommt oft vor, bei allen Rednern. „Er war ein guter Immobilienmakler, das hätte er bleiben sollen, dann wäre der Welt viel erspart geblieben“,wettert Asselborn. Und: „Ich bin nicht überzeugt, dass es nach Trump in den USA besser wird.“

Der Minister im (Un-)Ruhestand zeichnet für die Zukunft ein sehr einfach daherkommendes Weltbild: Russland, China und auch die USA – einmal nennt er die drei – versehentlich? – „Raubtiere“, sie wollen alles beherrschen. Russlands Krieg gegen die Ukraine verstoße – natürlich – gegen internationales Recht. „Aber was im Iran geschieht, verstößt auch gegen internationales Recht.“ Ob Asselborn da eher den US-Angriff meint oder eher das blutige Vorgehen der Mullahs gegen das eigene Volk, oder beides, das wird nicht ganz deutlich. Was tun? „Angst oder Fatalismus wären das Schlimmste.“ Mut mache das Beispiel EU: „Seit 1957 immer sehr kompliziert, aber letzten Endes gut entwickelt.“

Kirche und Politik

In der Bibel gibt es die Geschichte von den sieben fetten und den sieben mageren Jahren. „Wir sind gerade in den sieben mageren Jahren“, urteilt Dorothee Wüst, Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Ihre Analysen und Ratschläge wirken wie die einer gütigen Mutter: Verständnis und Zuneigung bei allen Beschwernissen ihrer Schutzbefohlenen, aber auch die klare Ansage: nicht jammern, machen. „Wir haben es selbst in der Hand, die Gesellschaft zu gestalten.“ Nicht immer Recht haben wollen, andere ausreden lassen – das seien Grundtugenden, die eigentlich schon in der Kita vermittelt werden.

„Wir sind aufeinander angewiesen – das war die Lehre aus der Coronazeit, das hätte uns zusammenschweißen können, aber wir haben nur nach Sündenböcken gesucht“, bedauert Wüst. Kirche müsse sich in die Politik einmischen, zumal dann, wenn sich Politik darauf beschränke, es manchen Recht zu machen zulasten Schwächerer. Magere Jahre – „wer da hofft, dass es nur den starken Mann braucht oder die starke Frau, um mit einfachen Lösungen alles zu richten, der liegt fürchterlich falsch.“

Polizei und Drohungen

Die Leute mit den „einfachen Lösungen“ – Rechtsextremisten sind da gemeint, die jedes Medium, das nicht auf ihrer Seite steht, als „Lügenpresse“ beschimpfen oder bedrohen. Die beiden Chefredakteure Yannick Dillinger von der RHEINPFALZ und Torsten Kleditzsch von der Freien Presse (Chemnitz) haben da ihre Erfahrungen. Wobei: „Wenn ich in Chemnitz Polizeiaufgebote sehe“, so Dillinger, „dann frage ich mich: Wir im Westen – worüber jammern wir eigentlich?“ „Wir leben nicht gerade im Ausnahmezustand“, berichtet Kleditzsch. Aber es gebe schon Unterschiede zu westlichen Bundesländern. „Wir haben Parteien wie ,Freie Sachsen’, von denen will sich sogar die AfD abgrenzen.“

Bei den Chefredakteuren Torsten Kleditzsch (links) und Yannick Dillinger ging es um die aktuelle Situation der Presse. Foto: Kai Mehn

Bei Veranstaltungen seien Reporter auch schon mal geflohen, weil sie sich bedroht fühlten. „Wir versuchen Kolleginnen und Kollegen darauf vorzubereiten und ihnen beizubringen, wie man deeskaliert.“ Dillinger schildert: „Wir bekommen auch schon mal Bilder mit Galgen geschickt und in Einzelfällen werden Kollegen auch mal namentlich bedroht.“ Es klingt definitiv nicht nach furchtsamem Jammern aus sicheren Schreibstuben heraus, was die beiden Journalisten da berichten in einer Stadt, in der die Pressefreiheit beim Hambacher Fest ein Hauptanliegen war. Dillinger berichtet vom „Treffpunkt Nordpfalz“ in Gauersheim im Donnersbergkreis. „Da fährt die AfD mit der Gulaschkanone vor und sagt, sie kümmere sich um die Menschen.“ Kleditzsch und Dillinger betonen unisono: Die demokratischen Parteien müssen, für die Bürgerschaft erkennbar, Probleme lösen, um Rechtsextremismus zu bekämpfen.