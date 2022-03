Die ungebrochen hohe Anzahl an Kirchenaustritten beschäftigt die Katholiken, aber auch die Protestanten. Das Kloster Neustadt will das Thema am Mittwoch, 6. April, 19 Uhr, beim „Talk im Kloster“ aufgreifen. „Bleiben oder Gehen? – Herausforderung Kirchenmitgliedschaft“ heißt die Veranstaltung, die der Leiter des Bildungshauses, Christoph Götz, moderiert. Im Mittelpunkt steht der Austausch von (persönlichen) Standpunkten und Meinungen, inspiriert durch Impulse aus der aktuellen Diskussion innerhalb und außerhalb der Kirche. Es gehe vorrangig nicht um einen fachlichen Vortrag und vor allem nicht um „Missionierung“ für die eine oder andere Seite, heißt es von Seiten des Klosters. Wer teilnehmen will (Eintritt frei), muss sich vorab anmelden unter 06321-8750 oder per E-Mail an info@kloster-neustadt.de. Im Kloster gilt die 3G-Regel.