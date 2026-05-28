Zum Demokratiefest gehören Talkformate mit prominenten Gästen. Am Wochenende kommen ein Social-Media-Star, Geistliche, Wissenschaftler, Medienleute und ein Prinz zu Wort.

An drei Orten laden die Veranstalter des Demokratiefests am Wochenende zu den Gesprächsformaten, Treffpunkte genannt. Am Samstag, 30. Mai, in den Innenhof des Rathauses und in den Pfarrgarten der Kirche St. Marien. Am Sonntag steht dann das Hambacher Schloss im Mittelpunkt.

Townhall-Bühne im Innenhof des Rathauses

Samstag, 30. Mai

13.10 Uhr: Neustadt feiert die Demokratie und bekommt dabei doch ein wenig royalen Glanz ab. Denn Ludwig Prinz von Bayern kommt ins Herz der Weinstraße. Wäre die Monarchie nicht abgeschafft worden, wäre der 43-Jährige wohl der nächste bayerische König. Ludwig ist nämlich der Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., also ein Vertreter des Hauses Wittelsbach. Der Prinz, der sich als Entwicklungshelfer in Kenia engagiert, blickt laut Ankündigung als Privatperson auf das Hambacher Fest von 1832 zurück. „Aus der Geschichte seiner Familie in Neustadt leitet er ab, wie Verantwortung und Pflicht heute individuell gelebt werden können.“ Sein Impuls lade dazu ein, die eigene Rolle in der Förderung und Stärkung der Demokratie neu zu betrachten.

13.50 Uhr: „Zwischen Werkstor und Gesellschaft: Bedeutung der Chemie-Industrie für die Region“ lautet der Titel des zweiten Treffpunkts. Dabei ist es keine Überraschung, dass dazu ein Vertreter der BASF kommt: Helmut Winterling. Der promovierte Chemiker ist der Werksleiter des Chemieriesen in Ludwigshafen und seit Jahrzehnten in dem Unternehmen tätig. Er will aufzeigen, warum ein stabiles demokratisches System für die Rahmenbedingungen unverzichtbar ist, die ein international agierendes Unternehmen wie die BASF benötigt.

14.30 Uhr: Die Demokratie steht auch unter Druck, weil Desinformation, Plattformlogiken und Künstliche Intelligenz demokratische Prozesse beeinflussen. Darüber sprechen zwei Fachleute: Martin Memmel und Christian Heyer vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Sie wollen beleuchten, welche Voraussetzungen eine resiliente demokratische Öffentlichkeit heute braucht.

15.10 Uhr: Die Pressefreiheit war eine der zentralen Forderungen beim Hambacher Fest im Jahr 1832. Zwei Chefredakteure sprechen darüber, wie es heutzutage um diese bestellt ist – aus pfälzischer und aus ostdeutscher Perspektive. Yannick Dillinger, Chefredakteur der RHEINPFALZ, und sein Kollege Torsten Kleditzsch von der Freien Presse ( Chemnitz) berichten über Versuche von Demokratiefeinden, die Presse einzuschüchtern.

Luxemburgs langjähriger Außenminister Jean Asselborn Foto: Asselborn/oho

16 Uhr: Zu den intimsten Kennern Europas dürfte Jean Asselborn gehören. Der heute 77-Jährige war von 2004 bis 2023 der Außenminister Luxemburgs und war bekannt dafür, auch mal deutliche Kritik zu äußern, etwa an der ungarischen und der türkischen Regierung. Auf der Bühne in Neustadt wird er nach Angaben der Veranstalter Einblicke in seine politische Laufbahn gewähren und über europäische Solidarität, die aktuellen Herausforderungen des Zusammenhalts in Europa sowie Wege zu einer nachhaltigen und gemeinsamen Zukunft Europas sprechen.

Politikwissenschaftler Frank Sauer Foto: Sauer/oho

17 Uhr: Um die Verteidigung der Demokratie im Wortsinne geht es im Treffpunkt mit Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Der Politikwissenschaftler und Experte für Sicherheitspolitik widmet sich unter anderem den Fragen, wie abhängig Europa von den USA als Schutzmacht ist und wie gefährlich die Drohungen von Russlands Präsident Putin sind. Sauer ist auch dafür bekannt, Teil von „Sicherheitshalber“ zu sein, dem ersten deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik.

18.10 Uhr: Den Abschluss am Samstag bestreitet Adam Bodnar, der am Abend vorher auf dem Schloss mit dem Hambacher Freiheitspreis ausgezeichnet wird. Das Thema des früheren polnischen Justizministers werden die Chancen und Herausforderungen der deutsch-polnischen Partnerschaft in einer Zeit globaler Unsicherheiten sein.

Sonntag, 31. Mai

11.30 Uhr: Einen Treffpunkt gibt es in der Innenstadt am Sonntag auch noch: „Deutschland, wohin treibst Du? Unser Kampf um Freiheit in Zeiten autoritärer Versuchungen“ lautet das Thema, dem sich der Schriftsteller Christian Schüle und Robert Montoto, der Leiter des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar, widmen. Konkret geht es etwa um die Belastbarkeit des politischen Diskurses und den Umgang mit polarisierenden Talkgästen.

Kirchgarten St. Marien

Samstag, 30. Mai

12.30 Uhr: Den Auftakt im Kirchgarten macht der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Er spricht über Bedrohungen der Freiheit und welchen Beitrag der christliche Glaube leisten kann, Freiheit neu als gemeinschaftliche Aufgabe zu denken.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann Foto: Uwe Anspach/dpa

13.30 Uhr: Der zweite Treffpunkt stellt proeuropäische Stimmen in den Mittelpunkt. Dazu kommen Wolf Peter Kaczmarczyk und Peter Reckling von Pulse of Europe sowie die Fernsehmoderatorin und Journalistin Evelin Wirbitzky. Pulse of Europe ist eine überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative, die 2016 in Frankfurt gegründet wurde, um den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar zu machen.

14.30 Uhr: Die Neustadter Landesgartenschau (LGS) hat sich den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft verschrieben. Marcel Schwill, der Leiter der Neustadter Stabsstelle für Klimaschutz, und Lisa Kofink von der LGS-Gesellschaft sprechen darüber, inwieweit dies der Natur und künftigen Generationen nutzt.

15.15 Uhr: Und noch einmal Landesgartenschau: Welche demokratiefördernden Beiträge kann die geplante Gartenschau leisten? Wo wirkt sie integrativ, partizipatorisch oder sozial? Darüber berichtet Frank Luschnat, der Marketingleiter der LGS.

16 Uhr: Hoffnung trotz Krisen will Nicole Aeschbach, promovierte Geographin von der Universität Heidelberg, machen. Die Neustadterin wird laut Ankündigung zeigen, wie wissenschaftliche Klimaphysik und Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammenwirken und wie trotz globaler Krisen Hoffnungsperspektiven entstehen.

Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst Foto: Melanie Hubach/oho

17 Uhr: „Demokratie predigen: Kirchen im Stresstest?“ Darüber spricht Dorothee Wüst, die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Ihr Thema ist das christliche Wertesystem, das die Würde jedes Einzelnen und die Solidarität untereinander betont.

Hambacher Schloss

Sonntag, 31. Mai

10 Uhr: Ex-Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Gespräch mit SWR1-Moderatorin Katja Heijnen. Hierfür musste man sich beim SWR um ein Ticket bewerben.

RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger Foto: Rheinpfalz/oho

12.30 Uhr: Wie wichtig verlässliche Information für eine demokratische Gesellschaft ist, steht bei diesem Treffpunkt im Mittelpunkt. Bettina Schausten, Chefredakteurin des ZDF, und Yannick Dillinger, Chefredakteur der RHEINPFALZ, diskutieren darüber, wie sich Qualitätsstandards, Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit sichern lassen angesichts digitaler Umbrüche, wachsender Beschleunigung und gezielter Desinformation. Auch wie Künstliche Intelligenz die Recherche und Berichterstattung verändert, wird thematisiert.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten Foto: ZDF und Marcus Hoehn/oho

15 Uhr: Mit Kristian Buchna, dem Wissenschaftlichen Geschäftsführer der Stiftung Hambacher Schloss, spricht der Schriftsteller und Satiriker Sebastian Hotz über Medienbilder, gesellschaftliche Debatten und die Frage, was Unterhaltung heute über unser Land erzählt. Anlass ist „Sidekick“, der neue Roman von Hotz, der bekannter ist unter seinem Pseudonym El Hotzo. Hotz hat eine große Anhängerschaft in den sozialen Medien, etwa eine Million Follower bei Instagram. Eine Teilnahme an diesem Treffpunkt ist nur nach vorheriger Anmeldung an der Kasse am Schlosseingang möglich.

Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo. Foto: Max Sand/oho

16.15 Uhr: Welche Rolle kann Literatur in einer Demokratie spielen. Darüber unterhalten sich Michael Landgraf, Generalsekretär des PEN Deutschland, und Thomas Weiß, Herausgeber der Anthologie „Gespräche über Bäume“, in der gut 70 zeitgenössische Lyrikerinnen und Lyriker zu Wort kommen.