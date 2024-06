Der erste Seniorentreff der Veranstaltungsreihe „Tagwerk West“, einer Initiative der Midi GmbH in Kooperation mit der VPS gUG, in Neustadt, war nach Angaben der Veranstalter ein voller Erfolg. Zum zweiten Mal findet der Treff am Donnerstag, 6. Juni, um 14.30 Uhr im Tagwerk West statt. Zur Premiere Mitte Mai waren City-Managerin Susanne Schulz, der Vorsitzende des Seniorenbeirates Neustadt, Ernst Ohmer, und Birgit Langknecht, Gemeindeschwester Plus aus Grünstadt, gekommen. Ernst Ohmer bedankte sich im Namen aller Senioren bei Geschäftsführerin Sabine Vogt und ihrem Mann Norbert Vogt für die ins Leben gerufene Initiative.

Zukünftig wird für die Veranstaltungsreihe „Tagwerk West“ den Angaben zufolge ein festes Programm erarbeitet. Die Veranstalter sind dafür indes auf Spenden angewiesen. Diese können unter dem Verwendungszweck „Tagwerk West“ auf folgendes Konto überwiesen werden: IBAN: DE11 5465 1240 0005 6137 99, Empfänger: VPS gUG.