Wegen der Corona-Bestimmungen sind im Kloster Neustadt zwar keine touristische Übernachtungen möglich, auch einige Veranstaltungen abgesagt werden. Deshalb würden nun wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Fortbildungen von externen Organisationen und Unternehmen sowie berufsbedingte Tagungen dürften aber nach wie vor in den Räumen der Einrichtung stattfinden. Darauf weist Christoph Götz, Leiter des Bildungs- und Gästehauses, hin.

Auch die Gottesdienste im Haus bleiben erlaubt. Sie werden sonntags um 10 Uhr in der Hallenkirche und dienstags um 15 Uhr in der Klosterkirche gefeiert. Eine Anmeldung per E-Mail an gerd.hemken@scj.de oder unter Telefon 0171/2886139 ist verpflichtend, bis Freitagvormittag beziehungsweise Dienstagvormittag.