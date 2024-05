Wie schaffen wir es, in einer Welt, in der wir Tag für Tag von schlechten Nachrichten überhäuft werden, zuversichtlich und glücklich zu bleiben? Darüber hat Journalist, Tagesschau-Sprecher und Schriftsteller Constantin Schreiber am Sonntag im Casimirianum gesprochen.

„Es war in etwa die Zeit, in der sich die Corona-Pandemie ihrem Ende entgegen neigte und wir alle nach dem Lockdown dachten, wieder aufatmen zu können“, erinnert sich Constantin