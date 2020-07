In der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Neustadt steht Ende des Jahres eine Veränderung an: Der Sozialarbeiter Hans Eber-Huber, der den 1996 als Suppenküche gegründeten Lichtblick seit 1999 leitet, geht in Rente. Auf eine interne Ausschreibung der Stelle waren nach Informationen der RHEINPFALZ keine Bewerbungen eingegangen. Daraufhin war die Stelle öffentlich ausgeschrieben worden. Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage lediglich mit, dass es „einen Bewerber gibt“. Nach Informationen dieser Zeitung waren zwar mehrere Bewerbungen eingegangen, doch nur ein Bewerber hatte die erforderlichen Qualifikationen. Die Besetzung der Stelle soll in Absprache mit dem Protestantischen Dekanat erfolgen, das Träger des Lichtblicks ist. Dort soll sich der Bewerber bereits vorgestellt haben, ebenso in der Tagesbegegnungsstätte. Einig ist man sich darüber, dass die Stelle besetzt werden soll, bevor Eber-Huber aufhört, so dass eine Einarbeitung möglich ist. Die Leitungsstelle steht seit 2001 auf dem Stellenplan der Stadt.