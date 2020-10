Die Tagesbegegnung „Lichtblick“ wechselt in der kalten Jahreszeit ab Montag, 19. Oktober, bis voraussichtlich Mitte März 2021 seine Begegnungsstätte ins Casimirianum, Ludwigstraße 1. Die Öffnungszeiten dort sind von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Frühstück wird von 8 Uhr bis 10 Uhr angeboten, Mittagessen ab 11.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Coronaregelungen für den Gaststättenbereich. Verwaltung und Beratungsangebote sowie Möbellager (geöffnet über Winter werktags von 9 bis 12 Uhr) und Kleiderkammer bleiben in der Amalienstraße 3. Dort kann auch weiterhin Wäsche gewaschen und geduscht werden. Der „Lichtblick“ sucht dringend funktionsfähige „weiße Waren“, also Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Trockner, Elektroherde. Angebote telefonisch von Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, und Freitag, 10 ,bis 12 Uhr unter 06321/355340 oder E-Mail an lichtblick_nw@t-online.de.