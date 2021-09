Kulturelle Alternative zur Bundestagswahl gesucht? Am Sonntag, 26. September, lädt die in Haardt beheimatete Fagottistin Jennifer Harris unter dem Motto „Lebendiger Wind“ zu einem „Tag des offenen Rohrblatts“, bei dem sie im „Theater in der Kurve“ in Hambach erklärt, warum eine Riesengras-Plantage die Herzen von Fagottisten, Saxofonisten, Klarinettisten, Oboisten und Dudelsack-Spielern zum Hüpfen bringt.

Arundo donax lautet der lateinische Name des Zauberpflänzchens, das normalerweise in wärmeren Gefilden rund um das Mittelmeer gedeiht. Harris, Spezialistin für historische Fagottinstrumente, baut das Gras jedoch seit einigen Jahren direkt in Hambach an und verarbeitet das eigene Gewächs mit erfolgreichem Resultat. Der „Tag des offenen Rohrblatts“ bietet nun die Möglichkeit in die spannende Welt rund um Anbau von Arundo donax, seine Verarbeitung, die Herstellung von Rohrblättern und ihre Klangdemonstration und alles, was sich sonst noch daraus bauen lässt, einzutauchen.

Das „Theater in der Kurve“ öffnet dazu um 11 Uhr seine Pforten und bietet Führungen zum Riesengrasacker und Rohrbaudemonstrationen sowie eine Bastelstation für Groß und Klein, bei der einfache Schlagwerkinstrumente, Kazoos und Mini-Panflöten entstehen. Diese Aktionen finden bis 17 Uhr fortlaufend statt – mit einer kleinen Pause von 13 –13.30 Uhr. Um 18 Uhr gibt es zudem im Theater ein Konzert, bei dem Bernd Gaudera, Jennifer Harris und ihre Partnerin Andrea Baur die Klangmöglichkeiten der unterschiedlichsten Rohrblattinstrumente vorstellen. Das Angebot wird gefördert vom Programm „Neustart Kultur“, der Eintritt ist daher frei. Es gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet). Anmeldung für das Konzert unter 06321/679373 oder konzert-voranmeldung@web.de.