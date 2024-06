Seit vielen Jahren gehen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Landesverbände auf große Werbetour. Das Ziel: Mädchen für den Fußballsport begeistern. Am Samstag findet der „Tag des Mädchenfußballs“ auf dem Gelände des 1. FFC Niederkirchen statt.

Der Frauenfußball in Deutschland boomt. Doch nicht überall stoßen die Strategien des DFB auf Gegenliebe. Mit den Millionen, die der Männer-Profifußball nach einer Änderung der Lizenzierungsordnung in seine Projekte investieren kann, werden die Pioniere des Frauenfußballs ins Abseits gedrängt. Das spürt auch der 1. FFC Niederkirchen, dessen Frauenmannschaft aktuell in der Verbandsliga spielt.

Dem DFB geht es um die Stärkung der Strukturen, die Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung, die Optimierung der Talent- und Spitzenförderung sowie altersgerechte Angebote für Frauen und Mädchen. Mit der Einrichtung von Förder- und Leistungszentren weiblich (FLZW) sollen analog zu den Leistungszentren der Junioren künftig Perspektivspielerinnen systematisch in einem professionellen Vereinsumfeld auf den Fußball in den höchsten Spielklassen vorbereitet und gefördert werden.

U17-Nationalspielerin Mia Rodach vor Ort

In allen Fußballkreisen des Verbandes finden nun Veranstaltungen statt, um interessierten Mädchen Appetit auf den Sport zu machen. Der „Tag des Mädchenfußballs“ beim 1. FFC Niederkirchen startet am Samstag um 13 Uhr mit einem Warm-up der Spielerinnen aus der ersten Mannschaft, dem sich Trainingseinheiten der verschiedenen Juniorinnenteams anschließen. Nach einer Gesprächsrunde mit U17-Nationalspielerin Mia Rodach (Eintracht Frankfurt) kann das DFB-Fußballabzeichen abgelegt werden. Zum Abschluss findet ein Fußballturnier mit wechselnden Teams statt.

Der 1. FFC möchte den Tag nutzen, um Mädchen, die noch keinem Verein angehören, mit Aktionen rund um den Ball den Spaß am Fußballspielen näherzubringen sowie in einer ungezwungenen Atmosphäre erste Bewegungserfahrungen mit dem Ball am Fuß zu ermöglichen. Rolf Freymüller, Trainer der ersten Mannschaft, verspricht einen Einblick in die Trainingsarbeit einer Frauenmannschaft. Gleichwohl will er Eltern darüber aufklären, wie ihre Kinder Verletzungen vermeiden und medizinisch vorbeugen können.

Angesprochen sind auch Mädchen, die bisher nur bei den Jungs Fußball spielen und einmal bei den Mädchen reinschnuppern möchten. Was viele nicht wissen: Ein Zweitspielrecht ermöglicht es den Mädchen, sowohl in einer Jungen- als auch einer Mädchenmannschaft spielen zu können. Die Teilnahme am „Tag des Mädchenfußballs“ ist kostenlos.