Die Königsbacher und alle Interessierten sind für Sonntag von 11 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ins Alte Schulhaus eingeladen. Wie Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp am Donnerstagabend im Ortsbeirat berichtete, gibt es zur Begrüßung im Foyer einen Umtrunk. Dabei werden dann auch die Kinderkunstwerke enthüllt. Ab 11.30 Uhr gibt es Führungen durch das Gebäude und die Außenanlage. Dabei soll den Gästen erläutert werden, was bisher schon umgestaltet worden ist und welche Pläne es für den zweiten Bauabschnitt gibt, so Schaupp. Für Musik sorgt am Sonntag das Jugendorchester des Königsbacher Musikvereins.