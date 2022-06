Der ehemalige Bahnhof in Königsbach (Deidesheimer Straße 25) öffnet am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr seine Pforten. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände entstand in den vergangenen Jahren ein großer Permakulturgarten, in dem Gemüsepflanzen, Obstbäume und wilde Pflanzen gemeinsam wachsen und Lebensraum für viele Tierarten bieten. Am Sonntag sind Gartenbesichtigungen möglich: entweder auf eigene Faust oder bei einer geführten Tour mit Gartenbesitzerin Sarah Forger (14 und 16.45 Uhr). Das Bioweingut Frank John aus Königsbach ist ebenfalls mit einem Weinprobierstand und Ausschank vertreten und lädt um 17.30 Uhr zu einer Weinbergsführung ein. Um 14.45 und um 16 Uhr bietet sich zudem die Gelegenheit zu einer Wildkräuterführung mit Annette Breier oder zu einem halbstündigen Probeyogakurs mit Heike Lederle von Higherlove Yoga aus Hambach.