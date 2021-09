Wer wissen will, was sich hinter 1000 Satellites genau verbirgt, kann sich am Freitag von 9 bis 18 Uhr in den Räumen in Neustadt (Le Quartier Hornbach 17a) umsehen und informieren. Die Idee der Gründer von 1000 Satellites: Sie stellen moderne Gemeinschaftsbüros zur Verfügung. Wer nicht immer an seinen Arbeitsplatz pendeln, aber auch nicht immer von zu Hause arbeiten kann oder möchte, kann bei 1000 Satellites einen Vertrag abschließen und die dortige Büroausstattung (Internet, Bildschirme, Büromöbel) nutzen. Coworking lautet das Stichwort. Anmeldungen zum Tag der offenen Tür unter www.1000satellites.de.