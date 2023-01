Die Schulgemeinschaft des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums lädt für Samstag, 21. Januar, zum Tag der offenen Tür in der Villenstraße 1 ein. Los geht es um 9.30 Uhr mit einer Begrüßung und einer Einführung in der Turnhalle, die man vom oberen Pausenhof aus erreicht. Danach geht es von dort in geführten Gruppen zur Erkundung des Schulhauses. Bis 13 Uhr werden Schulprofil, Betreuungsangebot und Unterrichtsprojekte sowie Arbeitsgemeinschaften an dem Gymnasium vorgestellt. Für Fragen rund um Schule und Schulleben wird es im ersten Obergeschoss ein Infozentrum geben, in dem die Schulleitung sowie Schülervertretung und Schulelternbeirat ansprechbar sind. Wer sich schon für das KKG entschieden hat, kann einen Termin für die Anmeldung am 6. und 7. Februar bereits jetzt über die neue Internetseite der Schule unter www.kkg-nw.de buchen.