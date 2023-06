Von der Deidesheimer Weinstraße aus ist das Kleinod hinter dem Weingut Kimich nur zu erahnen. Beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 25. Juni, ist ein Blick in den über 130 Jahre alten Hofgarten möglich. Er kann sogar mit einem Kulturdenkmal aufwarten.

Der teilweise mit mediterranen, aber auch heimischen Pflanzen, Sträuchern und Bäumen angelegte Hofgarten des traditionsreichen Weinguts Julius Ferdinand Kimich in der Weinstraße 54 gehört zu den über 150 Gärten und Parks in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die am Sonntag, 25. Juni, besichtigt werden können. Der historische, um das Jahr 1890 angelegte Garten ist von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Veranstalter des Tages der offenen Gartentür ist der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz.

Der Hofgarten des Weinguts Kimich kann nicht regelmäßig besichtigt werden, ist alljährlich aber an Pfingsten sowie zur Matinee während der Deidesheimer Weinkerwe oder auch für Weinproben geöffnet. „Nachdem eine Mitarbeiterin von dem Aufruf zur Teilnahme erfahren hat, haben wir uns entschlossen, die Türen zu unserem Garten zu öffnen“, sagt Matthias Arnold im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Juniorchef des seit über 250 Jahren bestehenden Weinguts, das in der achten Generation geführt wird, setzt auch die Tradition seiner Großmutter Helga Arnold fort, die bis zu ihrem Tod die Anlage gehegt und gepflegt hat.

Münchener Park als Vorbild

Angelegt wurde der Hofgarten einst nach dem Vorbild eines Münchener Parks. Erst seit knapp 70 Jahren befinde sich der Garten im heutigen Zustand, erklärt Arnold. Denn in den beiden Weltkriegen habe er ausschließlich als Nutzgarten für die Versorgung der Familien gedient. „Mein Ziel ist es, den Hofgarten ganz im Sinne meiner Oma zu erhalten und auch zu pflegen“, erzählt Arnold, der nach der täglichen Arbeit in den Weinbergen oder im Keller noch eine bis zwei Stunden für die Pflege des Gartens investiert.

Zwischen der Weinstraße und der Grottenmauergasse ist der von Sandsteinmauern eingefasste und über 300 Quadratmeter große Naturgarten von einem bunten Potpourri verschiedenster Blumen und Sträucher entlang den angelegten Rasenflächen eingebettet. Auch Eidechsen und Schildkröten haben hier ihr Zuhause. Neben Oliven- und Zitronenbäumen sind auch Hausreben zu sehen. Das Herzstück bilden der große Kastanienbaum, eine alte Eibe sowie mehrere Haselnussbäume und ein erst vor kurzem gepflanzter Mandelbaum. „Wir wollen den Hofgarten so naturnah belassen, aber auch immer wieder mit weiteren Bäumen oder Pflanzen bereichern“, erzählt Arnold. So lockte die über 70 Jahre alte Esskastanie während der Blüte tausende von Bienen an. „Das war ein Summen ohne Ende“, beschreibt Arnold das Naturschauspiel.

150 Jahre alter Pavillon

Mit einiger Schattenzonen lädt der Hofgarten zum Verweilen ein. Sitzgelegenheiten sind ausreichend vorhanden, aber auch auf den Sandsteinmauern kann man sich bei einem Glas Wein aufhalten. „Bei schönem Wetter nutzen wir den Hofgarten sehr gerne auch für Weinproben“, erzählt Arnold. Auch beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag besteht die Möglichkeit, die Weine des Weinguts zu verkosten. Die Vinothek ist sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Ein weiterer Hingucker im Garten ist der von blühenden Hortensien umgebene, rund 150 Jahre alte Pavillon, den die Eigentümerfamilien Franz und Matthias Arnold vor zwei Jahren restauriert haben. Im Verzeichnis der Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz ist der „polygonale Pavillon aus Gußeisen“ aus der Zeit um 1870/1880 erwähnt. Besonders hervorgehoben wird, dass „schlanke Säulchen ein Gerüst mit Hängepfeilern als Aufleger des Dachs“ tragen. Aus dem 18. Jahrhundert stammt die rückwärtige Mauer des Gartens zur Grottenmauergasse.

Teilnehmende Gärten

Hofgarten Weingut Kimich, Deidesheim, Weinstraße 54, 10 bis 18 Uhr.

Gemüse- und Kräutergarten des Vereins Garten der Nationen, Haßloch, Marianne-Wittmann-Straße/Gillergasse 14 (neben Kulturviereck), 11 bis 16 Uhr. Interkultureller Garten mit Gemüse- und Obstsorten aus dem In- und Ausland (indische Bittergurke, bosnische Paprika, vietnamesische Kalabassen und Peperoni).

Garten von Roswitha Vigener, Neustadt-Duttweiler, Achtzehnmorgenpfad 58, 10 bis 18 Uhr. 800 qm großer Garten, bepflanzt mit Kugelbäumen, Hortensien, Rosen, Stauden, Gräsern und Kräutern, architektonische Elemente und eingestreute Kunstobjekte.

Garten von Jutta und Peter Gros, Neustadt-Lachen-Speyerdorf, Karl-Ohler-Straße 19, 10 bis 18 Uhr. Großer parkähnlicher Garten mit alten Bäumen, mediterran angehaucht mit Rosen, Stauden und Hortensien.