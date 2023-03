Seit 1991 macht der Weisse Ring am 22. März auf die Menschen aufmerksam, die durch Gewalt und Kriminalität geschädigt wurden. Was die Außenstelle Weinstraße dabei leistet.

Im vergangenen Jahr wurden in der Außenstelle Weinstraße, die die Stadt Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim abdeckt, 39 Menschen beraten, die von Straftaten betroffen waren. Dabei handelte es sich laut Weissem Ring überwiegend um Delikte gegen Frauen, im Detail 14 Sexualdelikte, acht Fälle von häuslicher Gewalt sowie vier Stalkingfälle. Darüber hinaus ging es um fünf Körperverletzungen , vier Betrugsfälle, zwei Tötungsdelikte sowie einen Raub und eine Entführung. Die zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiter in Neustadt kümmerten sich zudem um etliche Anfrage ohne Bezug zu Straftaten.

Die Opferhelfer unterstützen Betroffene bei Terminen bei Polizei oder Gericht und vermitteln Kontakte wie beispielsweise therapeutische Anlaufstellen. Aber auch Kriminalprävention und öffentlichen Aktionen gehören in ihr Aufgabengebiet. Außerdem gibt es über ein Opfer-Telefon und die Onlineberatung unbürokratische Hilfe für Geschädigte.

Gelder und Beratungsschecks

Auch materielle Hilfe wurde 2022 in der Außenstelle in Neustadt geleistet, darunter 1340 Euro Soforthilfen und 505 Euro Opferhilfe. Hinzu kamen acht Rechtsberatungsschecks und zwei psychotraumatologischen Beratungsschecks, die dann notwendig werden, wenn eine der vom Land Rheinland-Pfalz eingerichteten Traumaambulanzen nicht in Anspruch genommen werden kann.

„Wir sind dankbar, dass wir auch in der Außenstelle Weinstraße motivierte Menschen haben, die tagtäglich engagierte Arbeit leisten und sich mit schweren Themen auseinandersetzen“, sagt Heinz Hussy, pensionierter Polizist und Leiter der Außenstelle Weinstraße beim Weissen Ring. „Wem die klassische Opferarbeit zu belastend ist, der kann bei uns auch in den anderen Bereichen mitarbeiten. Wir brauchen immer Leute, die Lust haben, bei uns mitzuwirken und Opfern eine Stimme zu geben.“

Auf Spenden angewiesen

Der Weisse Ring wurde 1976 in Mainz gegründet. Mittlerweile gibt es bundesweit 400 Außenstellen mit knapp 3000 ehrenamtlichen Helfern. Der Verein erhält keine staatlichen Mittel, sondern finanziert sich allein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Mehr Infos zu hiesigen Außenstelle gibt es unter www.weinstrasse-rheinland-pfalz.weisser-ring.de.