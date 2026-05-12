Zum Tag der Kinderbetreuung hat sich die Stadt Neustadt mit kleinen Präsenten bei Erzieherinnen und Erziehern bedankt.

Anlässlich des bundesweiten Tags der Kinderbetreuung hat sich die Stadt Neustadt bei Fachkräften in der Kinderbetreuung bedankt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, überreichte Bürgermeister Stefan Ulrich den Erzieherinnen und Erziehern der protestantischen Kindertagesstätte Rasselbande kleine Präsente als Zeichen der Anerkennung.

Der Tag der Kinderbetreuung wurde am 11. Mai bundesweit zum 14. Mal begangen. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die in Kitas, Horten, der Kindertagespflege sowie in der Schul- und Nachmittagsbetreuung arbeiten.

Nach Angaben der Stadt leisten Betreuungskräfte täglich einen wichtigen Beitrag für Kinder und Familien. Sie unterstützten die Entwicklung der Kinder, stärkten soziale Kompetenzen und ermöglichten vielen Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Gerade angesichts des Personalmangels und wachsender pädagogischer Anforderungen verdiene diese Arbeit besondere Anerkennung, erklärte die Stadtverwaltung weiter.

Die Abteilung Kinderbetreuung des Jugendamtes beteiligte sich deshalb mit kleinen Aufmerksamkeiten an der Aktion. Unterstützt wurde diese nach Angaben der Stadt vom Globusmarkt Neustadt.

Der bundesweite Aktionstag wurde 2012 ins Leben gerufen und wird seit 2017 von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung koordiniert. Weitere Informationen gibt es unter www.tag-der-kinderbetreuung.de.