Er wurde über Monate geplant: Am Sonntag stieg der Aktionstag der Gimmeldinger Feuerwehr. Florian Hoffmann und Tobias Bauer zeigen sich im Gespräch mit Stefanie Brunner erleichtert, dass endlich wieder gefeiert werden kann.

Herr Hoffmann, Herr Bauer, was bringt der Feuerwehr ein solcher Aktionstag?

Hoffmann: Während der Pandemie waren derartige Veranstaltungen nicht möglich. Wir wollen als Ortswehr etwas für unser Dorf tun, um das Dorfleben am Laufen zu halten. Dabei haben wir insbesondere Familien und Kinder im Blick. Und ein Aktionstag dient natürlich auch als Werbung für die Arbeit der Feuerwehr und dazu, Nachwuchs zu gewinnen – auch wenn die Jugendfeuerwehr bereits sehr gute Arbeit in Neustadt leistet. In der Jugendfeuerwehr Neustadt Nord sind über 20 Kinder, und das Interesse reißt nicht ab. Diesen Zulauf merkt man auch bei den Aktiven.

Bauer: Wer nach der Jugendfeuerwehr weitermachen will, kann das bei uns tun. Es wird niemand abgewiesen.

Florian Hoffmann Foto: Mehn

Wie viel Aufwand steckt hinter der Veranstaltung?

Hoffmann: Wir haben bereits vor mehr als einem Jahr den Termin festgelegt und die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Das heißt, der eine kümmert sich zum Beispiel und die Organisation der Vorführungen, der andere dann um’s Essen oder den Ausschank, und der nächste um die Hüpfburg. So läuft am Tag der Feuerwehr alles rund.

Wenn die Feuerwehrleute beim Aktionstag mit anpacken, wer geht dann in der Zeit zum Einsatz, falls etwas passiert?

Hoffmann: Im Ernstfall geht natürlich ganz klar der Einsatz vor. Wir sind gut vernetzt und einsatzfähig. Da der Förderverein Feuerwehrfreunde Gimmeldingen als Gastgeber fungiert, werden auch im Einsatzfall Vereinsmitglieder das Fest am Laufen halten können.

Es ist das erste Fest der Gimmeldinger Feuerwehr seit der Einweihung des Gerätehauses. Sind Sie eher entspannt oder angespannt?

Hoffmann: Entspannt bin ich nicht, aber es macht einfach Spaß, in der Gemeinschaft etwas auf die Beine zu stellen. Dazu haben wir noch gutes Wetter, da freut man sich einfach auf das Fest.

Tobias Bauer Foto: Mehn

Sind Sie mit dem Zulauf zufrieden?

Bauer: Sehr, schon morgens beim Gottesdienst war einiges los, und seither ist der Platz durchgängig voll. Das Wetter ist fast zu schön, wir haben Sonnenschirme aufgestellt. Bei Familien mit Kindern kommen unsere Angebote wie Wasserbomben werfen oder Feuerhäuschen abspritzen richtig gut an.

Welche Fragen beschäftigen die Gäste?

Bauer: Die meisten genießen heute einfach die Veranstaltung für die Dorfgemeinschaft, weil sie uns schon gut kennen. Einige wollen aber auch unser neues Gerätehaus kennenlernen und Fahrzeuge wie unser Dekontaminationsfahrzeug sehen. Interview: nne

Zur Person

Florian Hoffmann (28) war erst in der Jugendfeuerwehr Neustadt Nord aktiv und ist seit 2011 bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er gehörte zum Planungsteam für den Tag der Feuerwehr. Einheitsführer Tobias Bauer (44) ist in dritter Generation Feuerwehrmann und seit 1995 im aktiven Dienst. Er ist zudem Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Feuerwehrfreunde Gimmeldingen.