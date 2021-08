Der 24. Oktober ist der Tag der Bibliotheken. Die Horte des Wissens bieten aber noch mehr. Hildegard Janssen-Müller hat viel Zeit zwischen Büchern verbracht und erinnert sich gerne an leise Schnarcher, Hundertjährige, die wissenschaftliche Arbeiten abliefern, und einige persönliche Details.

Bibliotheken waren zu allen Zeiten wertvolle Sammlungen von Wissen. Viele flößen noch heute Ehrfurcht ein. Bibliotheken sind in aller Regel Orte der Stille und des wissbegierigen, auch andächtigen Schweigens. Um sie herum aber gibt es einiges zu entdecken.

Wenn ich an Bibliotheken denke, fällt mir zuerst die Stadtteilbibliothek in Stuttgart-Obertürkheim ein, in der ich ganz allein meine ersten Bücher ausleihen durfte. Mir hatte es dort die Ecke mit den Fußballbüchern angetan. Und eines der ersten, an dessen Ausleihen ich mich erinnern kann, war „Elf rote Teufel“ über den FC Kaiserslautern. Natürlich wusste ich damals noch nicht, dass es mich viele Jahre später nach Studium in Stuttgart und Frankfurt in die Pfalz verschlagen würde.

Leise Schnarcher

Wozu, ich muss es gestehen, auch wieder eine Bibliothek beigetragen hat, nämlich die des Deutschen Seminars in Frankfurt. Dort nämlich begegnete ich zum ersten Mal einem sehr großen, sehr schlanken Studenten aus der Pfalz. Nein, von meiner Seite aus war es nicht die Liebe auf den ersten Blick. Er erinnerte mich erst kürzlich noch daran, dass ihm zuerst meine blauen Augen aufgefallen seien. Und wie wunderbar die zu dem grünen Kleid gepasst hätten, das ich damals trug. Ein grünes Kleid? Meiner Meinung nach hatte ich so etwas nie. Doch soll ich deshalb nach 36 Ehejahren mit vier Töchtern und vier Enkelkindern noch eine Diskussion beginnen?

Auch als studentische Hilfskraft (Hiwi) hatte ich immer wieder in der Bibliothek zu tun. Zu unseren Aufgaben gehörte es, die für Seminare benötigte Literatur zusammenzustellen. Die Titel waren in Zettelkästen registriert. Dazu kam der Umgang mit hochmodernem Gerät: dem Kopierer vor der Bibliothek. Zu Zeiten, in denen Hausarbeiten und Referate zum Vervielfältigen noch mühsam mit der Schreibmaschine auf Wachsmatrizen gehämmert wurden, durfte da längst nicht jeder dran. Und da eifriges Studieren sehr müde machen kann, überraschte man so manches Mal auch Wissensdurstige in der Bibliothek bei einem Schläfchen. Vor allem, wenn sie leise schnarchten.

Mit 100 Jahren Promotion eingereicht

Die Seminarbibliothek lag zu meiner Zeit ganz am Ende des langen Gangs im zweiten Stock. Wer da hineinwollte, musste an den Wächtern vorbei. Einer von ihnen war, unterstützt von den Hiwis, der Rentner Josef Jacobs. Er ließ sich die Ausweise der Studierenden zeigen, zumindest derer, die er nicht persönlich kannte. Er hatte für alle ein offenes Ohr, aber auch ein waches Auge darauf, dass niemand ein Buch mitgehen ließ. Und ließ sich so ganz nebenbei von unserer Begeisterung für Literatur anstecken. Mit weit über 70 Jahren veröffentlichte er seinen Krimi „Mord am Deutschen Seminar“. Für eine lebensechte Lage der Leiche warfen sich Kommilitonen auf den Boden, bis schließlich eine junge Studentin abgelichtet wurde, im engen Gang zwischen Bücherregalen auf dem Boden liegend, teils unter Büchern begraben. Der Krimi wurde übrigens zweimal verfilmt und im Fernsehen gezeigt. 1981 veröffentlichte Josef Jacobs seine Autobiographie, 1983 eine Bilddokumentation zum 20-jährigen Bestehen des Deutschen Seminars. Auf zwei seiner Erinnerungsbilder, das hat mich doch gerührt, bin auch ich zu sehen. Mit 100 Jahren schließlich reichte er seine Promotion ein. Chapeau.

Auch an Hiwi Raimund Fellinger, später Cheflektor des Suhrkamp Verlags (er starb im April dieses Jahres mit nur 68 Jahren), war nicht immer leicht vorbeizukommen. Er lauerte gern mit kniffligen Fragen auf; und zwar immer dann, wenn er mit dem „Um die Ecke gedacht“ im Zeit-Magazin nicht so recht vorwärtskam. Er lernte ebenfalls seine spätere Frau während des Bibliotheksdienstes kennen: Gegenüber dem Wächtertisch hatte Stephanie Tyszak ihr Büro. Als Sekretärin hatte sie nicht nur das Organisatorische im Griff, sondern immer auch ein Ohr für Fragen, deren Antwort in keinem Lexikon zu finden war. Ich erinnere mich noch gut an den telefonischen Hilferuf eines Lehrenden, was mit völlig verkochten Kutteln anzufangen sei. Wir einigten uns auf Tapetenkleister.

Zeit der Studentenunruhen

Nicht immer angenehm waren zu Zeiten der Studentenunruhen die Wege zur Unibibliothek und zur deutschen Bibliothek. Glücklicherweise konnten wir vom zweiten Stock des Gebäudes die Lage überblicken. Zogen Demonstranten vorbei, waren meist auch Polizisten und Wasserwerfer, einmal auch ein noch recht tapsiger Polizeihund mit dabei. Da war Abwarten angesagt. Doch wir kannten unsere Schleichwege, zumindest wir Frauen versuchten, uns bei den Polizisten hinter den Kunststoffschilden den Weg freizulächeln. Viele von ihnen waren ja nicht älter als wir. Aber ein banges Gefühl blieb.

Das Stöbern in Bibliotheken ist für mich immer noch spannend. Und manchmal von Erfolg gekrönt – wie in der Radcliffe Camera in Oxford, wo ich vor einigen Jahren tatsächlich auf meine eigene Dissertation stieß.