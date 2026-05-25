Fast wäre der Auftritt der walisischen Bluegrass-Band Taff Rapids im Soku in Neustadt durch eine Panne auf der Autobahn verhindert worden.

Wäre Musik eine Landschaft, schiene Bluegrass zunächst entlegen wie die Berge von Wales oder die schattigen Täler von Kentucky und Tennesse, wo das blau schimmernde Gras wächst, das der Musikrichtung, die dort entstand, ihren Namen gab. Sie ist eine Weiterentwicklung aus einer Kombination von fröhlicher Kirchenmusik mit traditioneller Tanzmusik der oft aus Irland, Schottland oder Wales stammenden Einwanderer der Appalachen.

Dass heute eine Band aus einem der Herkunftsländer diese Musik aufgreift und wieder in ihrer keltischen Originalsprache besingt, zeitigt unerwartete Erfolge: Die Taff Rapids stammen aus dem südwalisischen Cardiff, einst Kohlerevier, heute nicht nur Hauptstadt, sondern auch kulturelles Zentrum von Wales. In Großbritannien spielen sie nicht nur vor Zehntausenden wie auf dem Green Man Festival, sondern sind als Dauergäste in Radio und TV zu hören. Zudem begeisterten sie in Kanada und USA, reisen mit Bus durch ganz Europa, bei dem am Freitag übrigens erst der Einbau eines genau 706 Euro teuren Ersatzteils die Weiterfahrt ermöglichte.

Dass die Band im Soku Station macht, verwundert dabei insofern nicht, als sich der Neustadter Veranstaltungsort auf die Fahne geschrieben hat, Grenzen zu überwinden, nicht nur zwischen Musikrichtungen übrigens, sondern etwa auch mit der an diesem Abend umworbenen Zusammenarbeit mit dem Neustadter Kunstverein. Vielfalt auch durch die Wahl der Vorband Rudy M., die mit ihrem Rocksteady, irgendwo zwischen Ska und Reggae angesiedelt, eine ganz andere Art von Musik spielt. „Zu zweit Laternelaufen“, „Sich selber erobern“ und sonstiger „Hippyscheiß“ sind die Themen, die die drei Musiker gekonnt und mit viel Lebensfreude auf die Bühne brachten und dazu eine beachtliche Anzahl eigener Fans mitschleppten, die sich anschließend auch von den Taff Rapids begeistern ließen.

Eigentlich verwundert es doch ein wenig, dass Bluegrass hierzulande wenig bekannt ist: Sogar die Coen-Brüder setzten dieser Musikrichtung in ihrer Hollywood Odyssee „O Brother, Where Art Thou?“ (2000) ein Denkmal, ihre Soggy Bottom Boys reißen dabei die imaginäre Filmbühne genauso ab wie die Taff Rapids an diesem Abend. Das Christliche, das sonst in vielen Bluegrass-Liedern auftaucht, lassen sie weg und besingen dafür lieber die Rebellion des „wahren Robin Hood“ Twm Siôn Cati (1532-1609), der für einige Jahre als Wegelagerer wirkte, anschließend aber in Aberhonddu Bürgermeister wurde und innig mit dem Magier John Dee befreundet war.

Die enorme Energie der Taff Rapids entsteht durch ein Zusammenspiel der vier, bei dem jeder aus den anderen noch mehr herauszuholen scheint, umso flugs ungeahnte Höhen zu erreichen. Das gilt für den ausdrucksstarken Gesang auf Walisisch und Englisch von Siôn Russel Jones mit ganz eigenem Klang, eine Stimme, die in ihrer Intensität der des irischen Superstars Dermot Kennedy ebenbürtig ist. Auch der Gesang des rasend schnell Banjo spielenden Darren Eedens fällt nicht ab. Virtuos das Geigenspiel von David Grabb, ebenso der Kontrabass von Clam Saynor. Einzeln wunderbar, zusammen aber sensationell. Dabei verliert die Musik nie, auch nicht in den schnellen Rhythmen und überschlagenden Wendungen, ihr beseelendes Gefühl.

Die keltische Sprache im Allgemeinen und das Walisische im Besonderen verzaubert besonders in einigen langsamen und gefühlvollen Stücken wie „Once Again“ oder in einem 500 Jahre alten Volkslied, das zeitlos wirkt. Diese Band von der der Küste der keltische See spielt, singt und tanzt ihren Bluegrass in alle Herzen und Beine. Vielleicht sollte man daher eher sagen, dass Taff Rapids aus allen Zeiten schöpfen, um Zeitloses zu erschaffen.