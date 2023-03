Einen zweitägigen Flohmarkt veranstaltet die Tafel Neustadt-Haßloch am ersten Aprilwochenende vor dem Haßlocher Ladenlokal.

Der Erlös ist laut der stellvertretenden Tafelvorsitzenden und Haßlocher Teamleiterin Manuela Adam für die dringende Renovierung nach einem Wasserschaden gedacht. Im Außenbereich soll ein Lagerbereich für Kartoffeln entstehen. Zudem stehen notwendige Reparaturen an.

Neuwaren und gut Erhaltenes aus vielen Spenden stehen beim Flohmarkt zum Verkauf. Das Angebot sei vielfältig: Haushaltsgegenstände, Bastelwaren, neue und original verpackte Bettwäsche, Sportartikel und vieles mehr. Laut Adam versorgt die Tafel in Haßloch derzeit über hundert Personen, rund 40 Personen stehen noch auf der Warteliste. Das Problem sei, dass der Tafel immer weniger Waren zur Verfügung stehen. Die Ursachen seien vielfältig. Die Verkaufsmengen werden besser kalkuliert, viele Lebensmittelgeschäfte bieten selbst Lebensmitteltüten an, in denen sie Waren (Übermengen, nah am Mindesthaltbarkeitsdatum oder „nicht mehr so schönes“ Obst oder Gemüse) vergünstigt abgeben. Häufig könnten die Geschäfte bei aussortierten Lebensmitteln die Kühlkette nicht einhalten, diese fielen weg.

Info

Flohmarkt zugunsten des Tafelladens am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, jeweils 11 bis 16 Uhr, Bahnhofstraße 65.