Wieder einmal waren Betrügerinnen unterwegs, die vorgaben, Spenden für die Tafel Neustadt/Haßloch zu sammeln. Nach Angaben des Tafel-Vorsitzenden Klaus Roth wurde er von einer Zeugin darüber informiert, dass sie an diesem Samstag in der Neustadter Fußgängerzone von zwei sehr gut gekleideten Frauen angesprochen worden sei. Die beiden Frauen hätten einen Ausweis vorgezeigt und angegeben, für die Tafel Rosen zu verkaufen. „Wir führen weder Straßen- noch Haustürsammlungen durch“, unterstreicht Roth. Er bittet darum, wachsam zu sein und in möglichen ähnlichen Fällen sofort die Polizei zu informieren. Die gerade in diesen schwierigen Zeiten so wichtige Unterstützung der Tafel werde durch solche Betrüger in Misskredit gebracht. Im Fall vom Samstag sei Anzeige erstattet worden.