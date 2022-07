Klaus Roth, Vorsitzender der Tafel Neustadt/Haßloch, warnt vor Betrügern, die vorgeben, im Namen der Tafel oder der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick Spenden zu sammeln. „Von uns gibt es keine Straßen- oder Haustürsammlungen“, betont Roth. Eine Frau habe sich mit einem aktuellen Fall bei ihm gemeldet. Sie sei am Samstag auf dem Neustadter Wochenmarkt gewesen und sei dort von zwei jungen Frauen angesprochen worden. Diese gaben an, für die Tafel Rosen zu verkaufen. „Die Bürger sollen die Masche kennen, damit niemand auf die Betrüger reinfällt. Bitte solchen Leuten nichts geben“, so Roth. Er habe wegen des Falls bei der Polizei auch Anzeige erstattet.