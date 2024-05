Zu wenig Lebensmittel, zu wenig Helfer: In Neustadt gibt die Tafel nur noch einmal wöchentlich aus. Ex-Mitarbeiter behaupten, die Probleme seien hausgemacht und lägen im Verhalten des Vorsitzenden begründet. Der Vorstand der Tafel sieht dagegen Fehlverhalten bei Helfern.

Rund 30 Ehrenamtliche bei der Tafel versorgen 100 Neustadter Haushalte jede Woche mit Lebensmitteln. Den Standort Haßloch eingerechnet, packen 70 Freiwillige regelmäßig mit an. „Wir haben seit circa sechs Monaten einen Aufnahmestopp bei den Kunden, es gibt eine Warteliste“, sagt Manuela Adams aus dem Tafel-Vorstand. Trotz des steigenden Bedarfs wurde das Angebot von zwei auf eine Ausgabe in der Woche reduziert. Es kommen laut Adam immer weniger Lebensmittel – und das in schlechterer Qualität – bei der Tafel an, nur noch die Hälfte oder gar ein Viertel der vormals gelieferten Mengen. Allein deshalb sei eine zweite wöchentliche Ausgabe nicht absehbar. „Wir sind froh, wenn wir eine stemmen können“, sagt Adam. Das Angebot wurde aber auch wegen personeller Engpässe eingestampft – in den vergangenen sechs Monaten hat die Tafel 17 Helfer verloren.

„Die Probleme sind hausgemacht“, behauptet Jürgen Sauter, ab 2022 als Mittwoch-Teamleiter bei der Tafel. Verderbliche Lebensmittel würden, seit nicht mehr mittwochs und samstags sondern nur noch donnerstags ausgegeben wird, häufiger weggeschmissen. Er meint, der Vorsitzende des 2022 neu gewählten Vorstands, Jean-Claude Finck, vergraule mit seinem Verhalten die Helfer. Er habe nach Amtsantritt „aus der Ferne“ die Abläufe verändert und viele Entscheidungen allein getroffen. „Nichts war ihm mehr gut genug.“