HaSSloch. Die Tafel Neustadt-Haßloch sucht dringend einen zuverlässigen Fahrer für einen Kühlsprinter.

Seine Aufgabe ist es, mit einem Kollegen bei Supermärkten, Bäckereien, Metzgereien sowie bei Landwirten und Privatleuten Ware abzuholen und sie in den Laden der Tafel in Neustadt zu bringen. Gesucht wird ein Mitarbeiter, der die Tour freitags- oder samstagmorgens fährt, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.

Die Tafel gibt die Dauer der Einsätze, die alle zwei Wochen anstehen, mit vier bis fünf Stunden an. Start der Tour ist am Haßlocher Tafelladen, Bahnhofstraße 65. Es geht um eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Bei der Tafel Neustadt-Haßloch sind rund 70 Mitarbeiter im Einsatz. Lebensmittel werden mittlerweile bei 40 Supermärkten eingesammelt. Die Waren werden an zwei Tagen in der Woche an Bedürftige verteilt. Es gibt Ladenlokale in Neustadt und in Haßloch. „Lebensmittel sollen da ankommen, wo sie hingehören“, betont der Verein auf seiner Homepage. Familien müssten ausgewogen und abwechslungsreich kochen können, Kinder genügend Obst und Gemüse bekommen. Und kein alter Mensch solle sich etwas vom Mund absparen müssen.

Info



Weitere Informationen zur Tafel Neustadt-Haßloch finden sich auf der Homepage des Vereins, unter www.tanwha.de. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann den Vorsitzenden, Klaus Roth, direkt kontaktieren, telefonisch unter 0175/9436872 oder per E-Mail kRoth@tanwha.de.