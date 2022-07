Unverändert kämpft die Tafel mit Lebensmittelknappheit, da sie von Sponsoren weniger Waren bekommt. Trotzdem sucht der Trägerverein neue Mitarbeiter. Konkret geht es dem Vorsitzenden Klaus Roth um Unterstützung für den Neustadter Tafel-Laden in der Gartenstraße 19. Aufgrund des unverändert großen Ansturms – pro Ausgabe werden 100 bis 130 Kunden bedient – will die Tafel bei der Ausgabe der Lebensmittel zu einem Nummernsystem zurückkehren.

Dann wisse jeder, wann er konkret kommen soll. Es gebe weniger Drängeln und Debatten, ob jemand vielleicht schon früher da war. Der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin soll mittwochs von 12 bis 15 Uhr vor dem Tafel-Laden dabei helfen, „dass alles in geordneten Bahnen abläuft“, sagt Roth. Denn unverändert kämen Bedürftige, die keinen Tafel-Ausweis für die Berechtigung zur Lebensmittelausgabe hätten. „Sie haben die Hoffnung, dass etwas übrig bleibt“, so Roth. Das sei aufgrund der Vielzahl an Kunden sowie des geringeren Spendenaufkommens aber „nie der Fall“.

„Ordentlich versorgen“

Das Ausgabeteam könne die weitere Aufgabe nicht noch übernehmen, „die haben schon alle Hände voll zu tun“. Wer sich für das Ehrenamt interessiere, könne sich gerne direkt bei ihm unter Telefon 0175 9436872 melden. Wer sich über die Tafel allgemein informieren wolle, finde weitere Angaben zum Verein unter www.tanwha.de. Auch für den Laden in Haßloch habe er Verstärkung gesucht, der sich um den Ablauf bei der Nummernabgabe kümmere. „Dort haben wir zum Glück schon jemanden“, so Roth. Denn auch in Haßloch gebe es eine große Nachfrage. Zu den Lebensmittel-Ausgabeterminen kommen im Schnitt etwa 100 Kunden.

Roth zufolge ist die aktuelle Situation der Neustadter Tafel aufgrund der vielen Bedürftigen und des geringen Lebensmittelaufkommens unverändert schwierig. Daher bleibe der Aufnahmestopp weiterhin bestehen: „Ich höre zwar herzzerreißende Geschichten von Menschen, die Lebensmittelspenden bräuchten, aber es bringt auch nichts, künftig 200 Menschen pro Termin zu bedienen und jeder bekommt dann nur einen Apfel und eine Banane. Wer kommt, muss ordentlich versorgt werden.“