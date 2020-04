Bedürftige Familien in Neustadt und Haßloch können aufatmen: Die Tafel Neustadt-Haßloch wird ab 22. April wieder öffnen. Eine Entscheidung, die „nach sorgfältiger Abwägung der Risiken für Mitarbeiter und Kunden“ gefallen ist, teilt der Vorsitzende Klaus Roth mit. Es würden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko für alle so gering wie möglich zu halten.

Die beiden Einrichtungen der Tafel hatten Mitte März schließen müssen, da die Ansteckungsgefahr bei Lebensmittelausgaben zu groß sei, so Roth seinerzeit. Um die rund 1000 bedürftigen Erwachsenen und 400 Kinder dennoch mit Lebensmitteln zu versorgen, die sonst weggeworfen worden wären, sind die „Pfälzer Lebensmittelretter“ eingesprungen: Sie holen die Waren aus Supermärkten ab und bringen sie unter anderem zur Neustadter Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“, wo sie zu Mahlzeiten verarbeitet und teilweise auch unverarbeitet ausgegeben werden. Für diesen „großen Einsatz“ bedankt sich der Tafel-Vorsitzende: „Ohne das Engagement der Lebensmittelretter und des Lichtblicks wäre eine Versorgung unserer Tafelkunden nicht möglich gewesen.“

Kunden müssen einiges beachten

In Kürze können die beiden Tafeln selbst wieder übernehmen. Die erste Ausgabe erfolgt in beiden Läden am Mittwoch, 22. April, zu den gewohnten Öffnungszeiten und jeweils im Freien. In Neustadt werden gepackte Tüten ausgegeben. In Haßloch können die Kunden Lebensmittel aus bereitgestellten Kisten in eigene Taschen packen.

Doch Kunden müssen immer noch einiges beachten, um den dauerhaften Betrieb zu ermöglichen, betont Roth: So kann pro Haushalt nur eine Person zur Ausgabe kommen. Es muss mindestens ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Zudem sollten Mund und Nase mit einem Mundschutz, Schal oder Tuch bedeckt und der Kundenbeitrag in bar passend bereithalten.

Ausgabe auch ohne Tafelausweis

Auch bedürftige Kunden ohne Tafelausweis können zur Ausgabe kommen, Unterlagen können später vorgelegt werden, teilt Roth mit.

Spenden sind übrigens weiterhin willkommen, so Roth: „Über stabile Papiertüten zur Verpackung der Lebensmittel würden wir uns freuen.“ Fragen werden telefonisch unter 0175/9436872 oder per E-Mail an kRoth@tanwha.de beantwortet.