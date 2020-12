Ob es an Corona oder an der Jahreszeit liegt, kann die Hilfsorganisation nicht sagen: Die Tafel Neustadt/Haßloch erhält aber derzeit weniger Lebensmittel, die sie an bedürftige Kunden verteilen kann. Spenden aus haltbaren Lebensmittel seien ohnehin sehr selten, teilt sie mit. Gerade darüber würde sie sich aber in der Vorweihnachtszeit freuen. Gebraucht werden demnach vor allem Kaffee, Tee, Öle, H-Milch, Mehl, Zucker, Nudeln, Reis, Dosentomaten, Fischkonserven, Gebäck und Schokolade. Spender können sich beim Tafel-Vorsitzenden Klaus Roth melden, Telefon 0175/9436872 oder über das Tafel-Mobiltelefon 0172/7540810.