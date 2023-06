Der Trägerverein der Tafel Neustadt-Haßloch ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Aktuell sind 80 Frauen und Männer engagiert und versorgen an den Standorten Neustadt und Haßloch rund 400 Familien mit insgesamt etwa 1000 Angehörigen mit Lebensmitteln. Die Helfer werden unter anderem gebraucht, um Lebensmittel bei Discountern und Bäckereien abzuholen. Danach werden die Produkte sortiert und mittwochs und samstags in den beiden Tafelläden an die Bedürftigen verteilt. Der Vorstand der Tafel Neustadt-Haßloch betont, dass viele Helfer schon seit der Vereinsgründung 2002 dabei sind. „Wir stoßen personell an unsere Grenzen“, teilt der Vorstand mit. Die Ursachen seien die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg, „die uns logistisch und leistungsfähig unsere Grenzen aufgezeigt haben“. Außerdem habe es eine Neuorganisation im Neustadter Laden gegeben. Daher sei die Unterstützung durch neue Ehrenamtliche wichtig: Entweder im Fahrdienst beim Abholen der Lebensmittel oder beim Sortieren und Ausgeben in den Läden. Auch der Bundesfreiwilligendienst sei bei der Tafel möglich. Wer Interesse habe, könne sich bei Eva Buchenberger (Teamleitung Neustadt/E-Mail: ebuchenberger@tanwha.de) oder bei Manuela Adam (Teamleitung Haßloch/Telefon 0160 4696212) melden. Fragen zur Tätigkeit beim Fahrdienst beantwortet Jean-Claude Finck, Telefon 0172 7540810. Weitere Informationen www.tanwha.de.