Die Firma SD-Charity Immobilien (Deidesheim) und die Mußbacher Bäckerei Buchmüller unterstützen die Tafel Neustadt-Haßloch. Am Freitag haben sie dafür an die Vorsitzenden des Tafel-Trägervereins, Jean-Claude Finck und Manuela Adam, Wertgutscheine für 600 jeweils ein Kilogramm schwere Brote übergeben. „Die Tafel-Ausgabestellen in Haßloch und Neustadt können die Gutscheine nun im kommenden halben Jahr je nach Bedarf einlösen“, so die beiden Betriebe. Es sei wichtig, „Menschen zu unterstützen“. SD-Charity begründet den Einsatz für die Tafel so: „Die unzähligen Berichterstattungen und Gespräche mit den Tafeln haben uns in unserem Anliegen bestätigt, die Brotaktion zu starten. Mit der Bäckerei Buchmüller war in Kürze ein qualitativ hochwertiger Partner gefunden, der erstklassige Qualität liefert.“ Die Tafel-Vertreter freuen sich über die Unterstützung. Zuletzt hatten sie mehrfach berichtet, dass weniger Lebensmittel gespendet werden.