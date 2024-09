Der Hilfsverein Inner Wheel veranstaltet am Samstag im Neustadter Globus-Markt eine Spendenaktion für die Tafel. Das Prinzip dabei ist denkbar einfach. „Eins mehr!“ heißt die Aktion, die Inner Wheel Neustadt-Landau im vergangenen Jahr zum ersten Mal gestartet hat. Damals kamen rund 90 Boxen zusammen, die mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln gefüllt waren. Gespendet worden waren die Produkte von Einkäufern, die eben „Eins mehr“ mitnahmen. Auf einen ähnlichen Erfolg hoffen die Frauen nun am 7. September. Von 9 bis 16 Uhr werden sie mit ihrem Stand im Eingangsbereich des Globus-Markts zu finden sein.

Die bei Inner Wheel engagierten Frauen wollen Globus-Kunden beim Betreten des Markts auf ihre Spendenaktion ansprechen. Wer mitmachen möchte, kann einfach „ein mehr“ kaufen und das Produkte oder die Produkte beim Verlassen des Markts in die Spendenboxen werfen. Inner Wheel verspricht, dass alles an die Tafel Neustadt-Haßloch gespendet wird, um Bedürftige vor Ort zu unterstützen. Besonders geeignet als Spenden seien haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven, Mehl, Babynahrung sowie Hygieneartikel. Inner Wheel International ist eine der weltweit größten unabhängigen Frauen Service-Organisationen. Weitere Informationen gibt es unter www.tanwha.de und www.neustadt-landau.innerwheel.de.