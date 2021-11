Die Stadt Neustadt kann den Schulen und Lehrern in der Stadt über 500 Tablets und Laptops zur Verfügung stellen. Nach Angaben der Verwaltung wird die Stadt die Geräte beschaffen und dann an Schulen und Lehrer ausleihen.

Neustadt profitiert dabei vom Bund-Länder-Digitalpakt. Über diesen bekommt die Stadt vom Land Rheinland-Pfalz rund 330.000 Euro zur Verfügung gestellt. Laut der städtischen IT-Abteilung konnten für das Geld für die 18 Schulen in städtischer Trägerschaft 331 iPads und 211 Laptops inklusive Software und Zubehör bestellt werden. Im vergangenen Jahr hatte der Bund bereits beim Digitalpakt II insgesamt über 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Aus ihrem Anteil konnte die Stadt damals 1000 iPads kaufen, einrichten und an Schüler übergeben. Das Ziel war damals, dass alle Schüler am Fernunterricht teilnehmen können.

Gleichzeitig wurden laut Verwaltung alle Schulen in städtischer Trägerschaft mit LAN und WLAN ausgestattet. Auch dieses Projekt sei über den Digitalpakt von Bund und Land finanziert worden. Aktuell liefen hier noch „einzelne kleine Restarbeiten“. Fürs nächste Jahr hat sich die Stadt vorgenommen, alle Schule mit moderner Präsentationstechnik auszustatten. Die politisch Verantwortlichen in Neustadt sind froh über die finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Dadurch sei es möglich, bei der digitalen Ausstattung von Schulen, Schülern und Lehrern „zügig voranzukommen“. Die jetzt bestellten iPads und Laptops für Lehrer würden über den vierten Teil des Digitalpakts finanziert. Die Geräte seien bestellt, allerdings spüre auch die Stadtverwaltung die angespannte Marktlage bei Elektrogeräten. Daher seien noch nicht alle bestellten Geräte ausgeliefert worden.