Am Freitag haben Unbekannte im Tagesverlauf die Tüv-Plakette vom Kennzeichen eines auf dem Gelände der Globus-Tankstelle abgestellten Dacias gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es bereits am Donnerstag, 25. Juli, zu einer ähnlichen Tat auf dem Mitfahrerparkplatz Süd neben der Bundesstraße 39: Dort wurden jeweils die hinteren Kennzeichen von zwei nebeneinander geparkten Autos entwendet. Auch hier dürfte nach Einschätzung der Polizei das Ziel der Entwendung die HU-Plakette gewesen sein. Zeugen oder Geschädigte sollen sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Neustadter Polizei melden.