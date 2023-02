In Mersin-Yenisehir, Neustadts türkischer Partnerstadt, seien die jüngsten Erdbeben stark zu spüren gewesen. Das hat die Stadtverwaltung Neustadt auf Anfrage mitgeteilt. Verletzte oder Schäden habe es aber nicht gegeben. Nun sei Mersin Drehscheibe für die Katastrophenhilfe. Oberbürgermeister Marc Weigel sei im Austausch mit seinem Amtskollegen Abdullah Özyiğit. Beide hätten vereinbart, in engem Kontakt zu bleiben.

Demnach laufen in Yenisehir umfangreiche Hilfsmaßnahmen. Aus den Erdbeben-Gebieten ankommende Menschen würden in öffentlichen Räume untergebracht und Großküchen eingerichtet. Zudem seien Hilfstransporte, Such- und Rettungsmannschaften in die zerstörten Regionen unterwegs.

Das Epizentrum liegt wenige hundert Kilometer östlich der Mersin-Yenisehir. Obwohl in der Region um die Mittelmeerstadt keine großen Schäden aufgetreten seien, besteht den Ortskräften zufolge Angst vor Nachbeben. Denn selbst bei schwächeren Beben könnten vorgeschädigte Häuser einstürzen. Deshalb seien an zahlreichen Orten Sammelpunkte eingerichtet worden, um die Bevölkerung zu versorgen. Zudem seien sie Anlaufpunkte für Menschen aus den stärker betroffenen Katastrophengebieten. Viele von dort Flüchtende müssten in Zelten untergebracht werden. Aktuell würden auch auf dem Seeweg Erdbeben-Opfer nach Mersin gebracht, die in nahe gelegenen Krankenhäusern behandelt würden.

Mersin liegt an der Mittelmeerküste im Südosten der Türkei gegenüber von Zypern. Es zählt gut eine Million Einwohner und gliedert sich in drei große Stadtteile. Einer davon ist Yenisehir, was auf Deutsch Neustadt heißt. Die Städtepartnerschaft zwischen Neustadt und Yenisehir besteht seit 1998.