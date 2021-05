Ob und falls ja wann Anklage gegen die Tatverdächtigen im Fall der beiden Mußbacher Tötungsdelikte erhoben wird, ist derzeit nicht abzusehen. Das hat Frankenthals Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt. Am 21. Februar war eine 50 Jahre alte Frau mit einer Schädelverletzung tot im Keller des Mehrfamilienhauses gefunden worden, in dem sie wohnte. Der tatverdächtige 68-Jährige war Mitte März in Lübeck festgenommen worden, danach erging Haftbefehl. Seither ist er in Untersuchungshaft, hat aber laut Ströber bislang keine Angaben zu dem Vorwurf gemacht. Die Ermittlungen dauerten folglich an. Im Fall der erschlagenen 72-Jährigen ist der 81-jährige Ehemann tatverdächtig und in Untersuchungshaft. Bei ihm solle jetzt durch ein Gutachten geklärt werden, ob er schuldfähig sei, so der Leitende Oberstaatsanwalt.