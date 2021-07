Ein 81-Jähriger, der im Februar in Neustadt seine Ehefrau getötet haben soll, muss sich ab Montag, 23. August, vor dem Frankenthaler Landgericht wegen Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, nach einem Streit mit einem Hammer mehrfach auf seine 72-jährige Frau eingeschlagen haben, so dass diese starb. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte sich zu dem Zeitpunkt „zumindest in einem Zustand erheblich geminderter Schuldfähigkeit befunden hat“, heißt es in einer Mitteilung.

Nicht vorbestraft

Wie die Polizei damals berichtete, hatten Nachbarn gegen 22.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten mitbekommen und daraufhin die Beamten verständigt. Als sie in der Wohnung eintrafen, fanden sie die Frau schwerverletzt vor. Nach Angaben der Polizei verstarb sie noch vor Ort. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll eine bevorstehende Trennung der Auslöser des Streits gewesen sein.

Der Angeklagte sei nicht vorbestraft und befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft. Für den Prozess sind vier Fortsetzungstermine vorgesehen, ein Urteil soll Ende September fallen.