Zu dem Tötungsdelikt in einer Kleingartenanlage in Haßloch haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwochmorgen weitere Informationen bekanntgegeben. Demnach handelt es sich bei dem Toten, der am Dienstag in der Anlage entlang von Neustadter Straße/Pfalzmühlenweg aufgefunden worden war, um den 62-jährigen Nutzer des Gartengrundstücks. Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage ließen auf ein Tötungsdelikt schließen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Indes wurde bereits am Mittwoch ein 43-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Im Lauf des Mittwochs soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Leiche soll schnellstmöglich obduziert werden. Mehr Informationen gibt es derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können. Gefragt wird, wer in der Zeit vom 25. April ,ab etwa 23 Uhr, bis 26. April, 7.30 Uhr, etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches in der Kleingartenanlage gesehen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen telefonisch unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.