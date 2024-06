Am Montag hat sich im Haßlocher Mühlpfad ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 86-jähriger Haßlocher, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mit, hatte gegen 12.40 Uhr mit seinem Auto vor einer Garage gehalten und wollte aussteigen, um diese zu öffnen. Aufgrund eines Bedienfehlers des Automatikgetriebes rollte der Wagen jedoch leicht zurück. Hierüber erschrocken, wollte der Fahrer die Bremse betätigen, erwischte jedoch versehentlich das Gaspedal. Folglich prallte das Auto mit großer Wucht gegen die gegenüberliegende Hauswand. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus, wo er am Dienstag seinen Verletzungen erlag. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.