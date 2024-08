Eine Streifenwagenbesatzung der Haßlocher Polizei ließ sich am Sonntagnachmittag von einem 17-Jährigen nicht täuschen. Den Beamten war gegen 16.50 Uhr in der Bahnhofstraße ein Kleinkraftradfahrer entgegen gekommen. Als der junge Fahrer den Streifenwagen erblickte, bremste er ab und schob sein Zweirad. Wegen dieses ungewöhnlichen Verhaltens wurde der junge Mann kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und das Kleinkraftrad über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und der Schlüssel des Kleinkraftrads wurde sichergestellt. Nun muss er sich in einem Ordnungs- sowie einem Strafverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.